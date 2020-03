Docent Breda University besmet met coronavirus, situatie van de man is 'zorgelijk'

Een docent van Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) is besmet met het coronavirus. De man is afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht. Dat blijkt uit een bericht van het bestuur. In de nacht van dinsdag op woensdag is de man in isolatie geplaatst. Zijn situatie is zorgelijk, stelt het bestuur.

De man werkt op de afdeling Hotel & Facility en kreeg nadat hij terugkwam van een vakantie ziekteverschijnselen. Waar de man precies naartoe op vakantie is geweest, is niet bekendgemaakt. "In ieder geval in het buitenland", meer wil een woordvoerder niet kwijt.

Niet ziek op school geweest

Volgens de school was de man op vrijdag 21 februari voor het laatst aanwezig op zijn werk en werd hij pas daarna ziek. "De man is na zijn vakantie niet meer op school geweest, dus er is geen kans op besmetting", vertelt een woordvoerder.

Het RIVM maakte donderdagmiddag bekend dat het aantal mensen in Nederland dat is besmet met corona is opgelopen van 38 naar 82. Het is nog onduidelijk hoe groot de stijging in Brabant is..