Medewerker Breda University besmet met coronavirus, situatie van de man is 'zorgelijk'

BREDA -

Een medewerker van Breda University of Applied Sciences (NHTV) is besmet met het coronavirus. De man is afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht. Dat blijkt uit een bericht van het bestuur. Het RIVM maakte donderdagmiddag bekend dat het aantal mensen in Nederland dat is besmet met corona is opgelopen van 38 naar 82. Het is nog onduidelijk hoe groot de stijging in Brabant is.