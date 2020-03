Coronateller tikt hard door: ook in Zuidoost-Brabant vier nieuwe besmettingen

De GGD Brabant-Zuidoost heeft donderdagmiddag gemeld dat er in die regio vier nieuwe coronabesmettingen zijn. Landelijk steeg het aantal coronapatiënten donderdag van 38 naar 82, meldde het RIVM. Hoeveel Brabanders zich onder de nieuwe patiënten bevinden, is onduidelijk.

Volgens de GGD Brabant-Zuidoost komen de nieuwe met het coronavirus besmette personen uit Best, Eindhoven, Gemert-Bakel en Waalre. Eerder vandaag werd al duidelijk dat ook een zesde persoon uit Loon op Zand het coronavirus heeft, net als een medewerker van Breda University. De patiënten zitten in thuisisolatie.

De recente besmettingen zijn in de nacht van 4 op 5 maart vastgesteld.

Contactonderzoek

De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd en moeten een keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus. Bij klachten moeten zij zich melden bij de GGD.

