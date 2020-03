Zesde coronabesmetting in Loon op Zand, patiënt gelinkt aan eerdere gevallen

Een zesde inwoner van Loon op Zand is besmet met het coronavirus. Dit maakte de gemeente donderdagmiddag bekend. Deze nieuwe patiënt is gelinkt aan de eerder bevestigde coronagevallen.

De nieuwe patiënt zit in thuisisolatie. In totaal zitten nu zes patiënten in Loon op Zand dus verplicht thuis. De GGD brengt ook de contacten van de nieuwe patiënt in kaart. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord.

'Naar omstandigheden goed'

Burgemeester Hanne van Aart laat schriftelijk weten: "Natuurlijk voelen wij met iedereen mee die in thuisisolatie zit en onderhouden we regelmatig contact. Naar omstandigheden gaat het gelukkig goed met hen. Wij wensen alle betrokkenen een spoedig herstel.”

