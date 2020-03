'Een monsterklus', nieuwe borden met maximumsnelheid staan bijna op hun plek

In heel Nederland gaat het om zo’n 4000 borden. 1100 daarvan staan in onze provincie, dat is dus meer dan een kwart. “Er zijn hier gewoon veel snelwegen en er zijn veel stukken waar je 120 en 130 mag en daar moeten overal extra borden geplaatst worden”, zegt Sjoerd Methorst van Rijkswaterstaat. De afgelopen tijd is er dus nergens zo hard gewerkt aan deze klus als in onze provincie. “Het is een monsterklus.”

Hoe zien die nieuwe borden er dan uit? Dat verschilt. Er staat sowieso overal een bord waar 100 op staat, met daaronder een klein bordje met daarop de periode dat het bord geldt: van zes uur 's morgens tot zeven uur 's avonds.

'Op schema'

Op sommige plekken geldt ’s avonds en ’s nachts de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur is. Dan staat staat dat bord er ook bij. Het bord 130 zul je niet tegenkomen. “De maximumsnelheid is in Nederland sowieso 130, dus dat bord is niet nodig”, zegt Methorst.

“We zijn druk bezig met het plaatsen van de laatste borden, maar we lopen op schema. Voor komende donderdag staan ze er allemaal”, zegt Sjoerd Methorst. Toen hij de plannen van het kabinet hoorde om de maximumsnelheid overdag te verlagen dacht hij: lekker aan de bak: "We houden van uitvoeren.”

Bijna alle borden moesten vervangen worden, want terwijl het verkeer voorbijscheurt een andere sticker erop plakken lukt niet. “Dat kan niet in de buitenlucht en we moeten ook controleren of de borden niet te erg beschadigd zijn”, legt Methorst uit. “De oude borden worden opnieuw bestickerd of gerecycled”.

Miljoenen euro's

Wat deze operatie gekost heeft is nog niet helemaal duidelijk. Dat loopt in de miljoenen euro’s: “Maar eerder richting de 8 miljoen dan 2 miljoen." En ze zijn nog niet klaar. “Misschien komen er uiteindelijk toch borden met 130 bij als blijkt dat het zo toch niet helemaal duidelijk is”, zegt Methorst. Ook is nog onduidelijk wat er met de hectometerpaaltjes moet gebeuren, want daar staat ook vaak de maximumsnelheid op. “Het zijn kleine bordjes, daar kun je niet veel informatie op kwijt. We plakken nu voor de zekerheid de snelheid af.”

Methorst snapt wel dat mensen zullen moeten wennen: “Ik moet zelf ook wennen”, zegt hij. “Je rijdt vaak over hetzelfde stuk snelweg naar je werk en weer naar huis. Daarvan weet je hoe hard je mag rijden, dus het is even opletten nu. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt.”

