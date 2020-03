Liveblog coronavirus: nieuwe besmettingen en uitgestelde operaties

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie loopt nog altijd snel op. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft alle geplande operaties voor vrijdag afgezegd. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.

Het aantal Nederlandse besmettingen met het coronavirus staat op 82, meldt het RIVM.

De GGD Brabant-Zuidoost heeft donderdagmiddag gemeld dat er in die regio vier nieuwe coronabesmettingen zijn.

In de regio Midden- en West-Brabant zijn nu 14 patiënten met het coronavirus. Van de rest van Brabant zijn geen actuele cijfers.

18.54

Een vader van twee leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Breda is positief getest op het coronavirus. Dat meldt BN DeStem. De kinderen blijven voor de zekerheid thuis. De lessen gaan wel door.

18.45

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft alle geplande operaties voor vrijdag afgezegd.

18.32

We meldden eerder al dat in Dongen iemand besmet is met het virus. De gemeente laat weten dat het om een 52-jarige man gaat. Hij verblijft in thuisisolatie. De GGD is een contactonderzoek gestart. Patiënten die op de lijst staan voor een ingreep worden hierover persoonlijk geïnformeerd. Spoedoperaties en oncologische operaties gaan gewoon door.

18.29

Ook in de gemeente Oisterwijk is iemand besmet met het coronavirus. Het is niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.

17.41

In de regio Midden- en West-Brabant zijn nu 14 patiënten met het coronavirus.

17.30

Ruimtes in het schoolgebouw van de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven zijn donderdag ontsmet. Dit nadat een met coronavirus besmette vrouw daar woensdagavond een cursus volgde aan de Theodor Fliednerstraat. Dat bevestigt een woordvoerder.

De vrouw was een bezoekster, dus geen student of docent, benadrukt de woordvoerder. Op het moment dat zij de uitslag van een coronatest kreeg was ze echter niet meer ziek. ‘Wel heeft ze ons onmiddellijk geïnformeerd. De GGD beoordeelt haar voor de omgeving als een ‘laagrisicocontact’, staat in de mail die Fontys aan studenten en medewerkers verstuurde. Zij hoeven zich geen zorgen te maken. Hebben studenten toch vragen of twijfels kunnen zij zich melden bij de schoolinstelling.

17.15

De 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand bij wie als eerste in Nederland een besmetting met het nieuwe coronavirus werd vastgesteld, is thuis. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente bevestigd. De man ging woensdag 26 februari met gezondheidsklachten naar het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij werd een paar dagen opgenomen maar mag de laatste fase van zijn quarantaine thuis doorbrengen.

17.00

In Dongen en Sint-Michielsgestel en Dongen zijn nieuwe besmettingen gemeld.

16:00

De GGD Brabant-Zuidoost heeft donderdagmiddag gemeld dat er in die regio vier nieuwe coronabesmettingen zijn. De nieuwe patiënten komen uit Best, Eindhoven, Gemert-Bakel en Waalre.

15.30

Een zesde inwoner van Loon op Zand is besmet met het coronavirus. Dit maakte de gemeente donderdagmiddag bekend. Deze nieuwe patiënt is gelinkt aan de eerder bevestigde coronagevallen.

15.00

Een docent van Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) is besmet met het coronavirus. De man is afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht

12.25

Een reisorganisatie uit Den Bosch introduceert nu de 'coronagarantie' om klanten gerust te stellen.