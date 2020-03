Oisterwijk gaat kansarme vluchtelingen niet weren uit het asielzoekerscentrum

Het azc in Oisterwijk tijdens een open dag in 2019 (Foto: Jan Peels)

De gemeente Oisterwijk gaat vluchtelingen uit veilige landen niet weren uit het asielzoekerscentrum. De gemeenteraad heeft definitief ingestemd met de nieuwe bestuursovereenkomst voor het AZC, zonder daarin specifiek te melden dat alleen kansrijke asielzoekers naar Oisterwijk mogen komen. Daar hadden een aantal partijen in de raad vorig jaar wel om gevraagd. Tot 1 juli 2022 blijft het AZC in ieder geval open.

Er is tot die tijd een pilot met regioplaatsing van vluchtelingen. Dat betekent dat in Oisterwijk vooral vluchtelingen uit de regio komen die al ver in de asielprocedure zijn en de kans krijgen zich te ontwikkelen in het welkomsthuis van het AZC. Dat is nodig zodat ze snel en goed in de samenleving kunnen instromen. Er wordt rekening gehouden met het feit dat er vooral kansrijken uit de regio naar Oisterwijk komen.

Welkomsthuis

Oisterwijk is eerste gemeente waar een pilot met zo'n welkomsthuis wordt gehouden. De pilot duurt twee en half jaar en zolang gaat de bestuursovereenkomst ook gelden. In Oisterwijk is al dertig jaar een AZC, midden in de Oisterwijkse bossen. De laatste jaren was er overlast van jongeren van het AZC, maar de laatste tijd is dat veel minder geworden.

