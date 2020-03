Drie mensen uit gemeente Waalwijk besmet met coronavirus

Een van de inwoners is de partner van een medewerker van de gemeente Waalwijk. De betrokken medewerker is op dit moment niet ziek en is na terugkomst ook niet meer op het werk geweest.

Contactonderzoek

De GGD brengt de contacten van de patiënten in kaart. Hun gezondheid wordt twee weken gemonitord. Dat is een standaard procedure. Burgemeester Nol Kleijngeld reageerde op het nieuws van de besmetting. “We houden contact met de besmette inwoners en hun familieleden en leven met hen mee. Zij zitten in een situatie waar niemand hoopt zelf in terecht te komen", aldus Kleijngeld.

In Brabant zijn inmiddels zo'n veertig mensen besmet met het coronavirus. Het exacte aantal patiënten is nog niet duidelijk, omdat de officiële cijfers van gemeenten, scholen en dergelijke komen.

