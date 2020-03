Huisarts in Best besmet met coronavirus, collega wacht nog op uitslag

Dokter Marloes Cucciolillo (42) is met haar gezin op vakantie geweest in Italië en bij terugkomst in Nederland had ze verkoudheidsklachten. De huisarts heeft meteen haar collega-huisarts Remon Hendriksen uit Best en de GGD Brabant-Zuidoost gebeld. Daarna heeft ze uit voorzorg besloten dat ze geen patiënten meer mocht zien.

Een verstandige beslissing, want Cucciolillo bleek ook daadwerkelijk het coronavirus te hebben opgelopen. "De patiënten van de Bestse huisarts hebben hebben geen enkel risico gelopen, omdat ze niet meer in haar praktijk aan De Ronde is geweest", benadrukt dokter Hendriksen. Hij voert het woord namens de twee Beste huisartsen die nu thuiszitten.

Gezondheidscentrum de Tambourije aan de Tamboer in Best waar dokter Beumer praktijk heeft.

De andere dokter die thuiszit is Rob Beumer. Ook hij is in Noord-Italië op vakantie geweest. Ook al heeft hij geen verschijnselen die bij het coronavirus horen, toch zit hij uit voorzorg thuis. "Hij en zijn vrouw, want die is praktijkondersteuner bij hem, hebben allebei een test gedaan. Ze verwachten zaterdag de uitslag", vertelt Hendriksen. Als beiden niet besmet zijn met het coronavirus, gaan ze gewoon weer aan de slag in hun praktijk aan de Tamboer.

Topdrukte

Volgens Remon Hendriksen is het nog nooit voorgekomen dat in Best twee huisartsen tegelijkertijd eruit liggen. "Dat zorgt voor topdrukte en we kunnen het nog maar net aan op dit moment. Maar als er nog een arts wegvalt, dan hebben we wel een probleem."

Bij de doktersassistenten staat de telefoon roodgloeiend. Veel patiënten van de twee huisartsen die thuiszitten, zijn bezorgd. "Mensen vragen of ze besmet zijn geraakt omdat ze de deurklink hebben aangeraakt in een van beide praktijken, maar zoals gezegd zijn de huisartsen niet meer in hun praktijk geweest. Dus ze hoeven zich geen zorgen te maken."

Noodplan

De twee huisartsen worden nu zo goed en zo kwaad als het kan vervangen, want het is te veel voor één of twee huisartsen. "We werken met een carrousel. We verdelen de patiënten van de twee huisartsen dus niet over twee andere, maar over meerdere dokters in Best." Het dorp telt in totaal dertien praktijken.

Mochten er nog meer huisartsen uitvallen in Best dan treedt er een noodplan in werking. "Dat noodplan ligt altijd klaar voor het moment dat er in een gemeente om wat voor reden dan ook meerdere dokters wegvallen. Patiënten worden dan regionaal verdeeld", zegt dokter Hendriksen.

Zover is het nog niet in Best, zeker niet als dokter Beumer en zijn vrouw het coronavirus niet blijken te hebben en weer aan de slag mogen.