Schoolreizen en dagexcursies van het Theresialyceum in Tilburg vanwege het coronavirus geschrapt

Het Theresialyceum in Tilburg schrapt alle reizen en dagexcursies voor leerlingen die voor eind maart op het programma stonden. Aanleiding is de uitbraak van het coronavirus. Het gaat om reizen die de leerlingen van de bovenbouw zouden maken naar Italië, Spanje, Portugal en Oostenrijk.

Een van de reizen had Noord-Italië als bestemming, het risicogebied voor het coronavirus. “Er is officieel nog geen negatief reisadvies. We willen en kunnen het risico niet nemen”, zegt rector Cisca Zweers. “De reizen zijn verplaatst naar het volgende schooljaar. Wanneer precies is nog niet duidelijk.”

De ouders zijn inmiddels door de school op de hoogte gebracht.

