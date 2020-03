Drie jongens (13 en 14) opgepakt voor tasjesroven in Eindhoven

Drie jongens (13 en 14) uit Eindhoven en Son en Breugel zijn donderdag aangehouden in verband met een aantal berovingen in de omgeving van Winkelcentrum Woensel.

De jongens zouden al fietsend drie vrouwen hebben beroofd van hun handtas. In februari vonden in de wijk in totaal zes straatroven plaats binnen tien dagen.

De politie riep het publiek op om zoveel mogelijk voor het donker thuis te zijn en niet alleen te fietsen. Mensen die toch de straat op moesten gaan, werd aangeraden kostbare spullen goed op te bergen.

De politie doet verder onderzoek.

