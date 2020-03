Corona ontdekt bij leerkracht op basisschool in Geldrop

De vrouw is afgelopen weekend terugkomen van een vakantie in een risicogebied en heeft maandag nog voor de klas gestaan. "Maar toen had ze nog geen klachten. Ze had alleen last van een hoestje en dan wordt je nog niet getest. Daarna heeft ze koorts gekregen en is ze niet meer op school geweest", vertelt Manja Voogd, directeur van de Stichting Nutsscholen in Geldrop. De Ganzebloem is onderdeel van deze scholengroep.

Alle ouders zijn door de school uitgenodigd voor een bijeenkomst vrijdagmiddag met de GGD. "Ouders zijn ongerust en willen natuurlijk meer duidelijkheid en adviezen", aldus Voogd over de bijeenkomst.

