Corona ontdekt bij leerkracht op basisschool in Geldrop, ouders uitgenodigd voor bijeenkomst

Een leerkracht op basisschool De Ganzebloem in Geldrop is besmet met het coronavirus. Dat heeft de school bekendgemaakt. De leerkracht geeft les aan groep 3.

Het is niet bekend of de leraar deze week voor de klas heeft gestaan. Ook is niet duidelijk waar de leraar de besmetting heeft opgelopen.

Alle ouders zijn door de school uitgenodigd voor een bijeenkomst met de GGD. De bijeenkomst voor ouders is op vrijdagmiddag.

