Boer Sjef ploegt nog op z'n dooie akkertje met zijn paard: 'Mensen stoppen om een foto te maken'

Ze lijken zo uit een idyllisch schilderijtje te zijn gestapt. Een boer die met zijn trekpaard aan het ploegen is op een akker in Zegge. Navraag leert ons dat de figuranten van dit zeldzame tafereeltje Sjef Dams (83) en zijn merrie Qoeta zijn. De twee zijn regelmatig op de akker te vinden.

“Je ziet het steeds minder. Mensen stoppen weleens om te vragen of ze een foto mogen maken”, vertelt Sjef. De boer werkt al vanaf zijn vijftiende met trekpaarden. “Je hoeft hem niets te vertellen. Hij doet regelmatig mee aan ploegwedstrijden en hij weet er alles van hoor”, vult zijn vrouw Paula (81) aan.

Frans ras

Af en toe gebruikt Sjef de tractor, maar het liefst werkt hij met zijn ‘pèrdje’ op het land. “Het is een Frans ras, een Comtois. Die worden in Frankrijk in de druiventeelt gebruikt. Ik heb hem gekocht van iemand die hem naar Nederland heeft gehaald. In het begin kende hij nog geen Nederlands maar nu gaat het goed.”

Aan Sjef is een gps aangestuurde ploegbesturing niet besteed. “Nee, alles op het gemakje. Als het paard goed luistert en rustig blijft, kun je recht ploegen anders wordt het moeilijk om de ploeg te draaien. We hoeven het ook niet elke dag te doen. Volgende week gaan we weer verder.”