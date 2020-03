Brand die hoogbejaarde vrouw het leven kostte in Moerdijk, blijkt geen misdrijf

De brand in het huis aan de Havenkant brak ’s nachts rond drie uur uit. Het slachtoffer woonde alleen in het huis, haar man was eerder in de week overleden.

Vanwege de felle brand kon de brandweer enige tijd niet het pand in. Korte tijd leek het erop dat er nog een tweede persoon in huis zou zijn, maar dat bleek niet het geval.

LEES OOK:

Man aangeslagen na woningbrand waarbij buurvrouw omkwam: 'Het was één grote vuurhaard'

Vrouw dood gevonden bij blussen van brand in haar huis in Moerdijk