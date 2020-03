29 mensen van wie met carnaval de smartphone werd gestolen, hebben hem weer terug

De man had meer dan dertig telefoons bij zich. (Foto: Facebook politie gemeente Gilze en Rijen)

BAVEL/GILZE -

Het was een bijzondere vangst in de zondagnacht met carnaval. Aan de Gilzeweg in Bavel werd een rugzak met 32 gestolen telefoons én het identiteitsbewijs van de eigenaar van de tas gevonden.