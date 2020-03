Met coronavirus besmette juf maakt het goed

De ouders van de basisschool De Ganzebloem in Geldrop waarvan een juf besmet is met het coronavirus, zijn bezorgd. Vrijdagmiddag werden ze bijgepraat door de schooldirecteur en door de GGD Brabant-Zuidoost. Van echte onrust is geen sprake, al hebben sommige ouders al wel van hun werkgevers te horen gekregen dat ze beter thuis kunnen blijven.

Er zijn vrijdagmiddag twee bijeenkomsten gehouden. Eerst voor de ouders van de leerlingen van groep 3b die les kregen van de juf. Daarna voor de andere ouders en onderwijzers van Nutsschool De Ganzebloem. Ze maakt het naar omstandigheden goed en zit thuis in Nuenen in quarantaine. "Ze voelt zich al echt beter dan twee dagen geleden", vertelt schooldirecteur Jolein Orelio.

Volgens haar zijn de bijeenkomsten 'relaxed' verlopen. "Natuurlijk is er bezorgdheid en waren er veel vragen, maar de ouders waren ook een bloemetje en een kaartje voor de juf."

Volgens een van de ouders heeft het ook geen zin om je druk te maken over de besmette onderwijzer. "Als ik in de supermarkt loop en er hoest iemand, kan ik het coronavirus ook krijgen." Het valt wel op dat sommige ouders van hun werkgever te horen hebben gekregen dat ze thuis mogen blijven. "De werkgevers zijn bang dat hun personeel ook het coronavirus krijgt", zegt de schooldirecteur.

Monitoren

De lessen op De Ganzebloem in Geldrop gaan maandag gewoon door. "Wel gaan we de kinderen en onderwijzers in de gaten houden. Zo wordt elke dag de temperatuur van de leerlingen uit groep 3b en van de de onderwijzers opgenomen", vertelt directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuidoost.

Volgens haar is er niets aan de hand zolang er niemand hoest en koorts heeft. "Op het moment dat mensen wel hoesten en koorts krijgen, moeten ze thuisblijven en ons bellen."

Richtlijnen

De lerares was vorige week op skivakantie in Noord-Italië. Toen zij vertrok was dat nog niet officieel tot besmet gebied verklaard, zegt directeur Orelio. "Ze merkte dat het coronavirus wel het gesprek van de dag was op de piste en daarom heeft ze gebeld om mij te informeren over de situatie."

Bij terugkomst hoestte de juf van groep 3b, maar dat deed ze ook al voordat ze op vakantie ging. Voor de zekerheid heeft ze toen weer contact gezocht met de directeur en ook met de GGD. Volgens de richtlijnen die toen van kracht waren, was er nog niets aan de hand, want de vrouw had geen koorts.

Voor de klas

Met die kennis is de lerares maandag toch voor de klas gaan staan. "Alleen heeft ze wel afstand van de kinderen gehouden, geen knuffels gegeven en als ze moest hoesten, deed ze dat uit de buurt van de leerlingen", vertelt de directrice.

Dinsdag heeft ze ook gewoon lesgegeven. Totdat de lerares een telefoontje kreeg van de reisorganisatie waarmee ze op skivakantie was geweest, die vertelde dat een Belgische reisgenoot het coronavirus had.

Toch besmet

De juf van De Ganzenbloem is volgens de directeur toen meteen naar huis gegaan. Woensdag kreeg de juf toch koorts en heeft ze meteen de GGD gebeld. Die wilde haar toen wel meteen testen omdat ze in besmet gebied was geweest, hoestte en koorts had.

Aanvankelijk zou de Nuenens pas zaterdag de uitslag krijgen van de test, maar ze kreeg vrijdag al te horen dat ze het coronavirus heeft. De school heeft vervolgens de ouders geïnformeerd en uitgenodigd voor een bijeenkomst.

De school besteedt de komende week extra aandacht aan hygiëne, zoals regelmatig handen wassen. Volgens Ellis Jeurissen van de GGD is de kans erg klein dat een van de kinderen besmet is: "Het virus is pas overdraagbaar als er sprake is van ziekteverschijnselen. Tot nu toe hebben we geen aanwijzingen dat er iemand besmet is." Volgens de GGD hebben de lerares en school volledig volgens de richtlijnen gehandeld.

De Ganzebloem staat in de nieuwe wijk Genoenhuis en telt 260 leerlingen en 21 medewerkers.