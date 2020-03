Poging helikopterkaping om Benaouf A. te bevrijden: tot zes jaar cel in hoger beroep

De zes mannen die in 2017 een helikopter wilden kapen en daarmee de Eindhovense crimineel Benaouf A. wilden bevrijden, hebben in hoger beroep celstraffen tot zes jaar gekregen. De straffen zijn veel hoger dan de straffen die de rechtbank eerder oplegde.

De mannen (20 tot in de 50) wilden in oktober 2017 met een gekaapte helikopter Benaouf A. bevrijden uit de gevangenis van Roermond. Het plan was om de piloot na een tussenlanding te overmeesteren. Een piloot die speciaal uit Columbia hierheen was gekomen zou de stuurknuppel dan overnemen.

Maar zover kwam het niet. Een medewerker van het helikopterbedrijf kreeg argwaan en meldde zich bij de politie. Er volgde een een grote politieactie in Maarheeze. Zwaarbewapende arrestatieteams doken daar op. Tijdens een achtervolging werd in het Limburgse Roosteren een 30-jarige verdachte doodgeschoten.

Waarom de straffen nu hoger zijn

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak eind 2018, werden alle verdachten vrijgesproken van de poging om Benaouf A. te bevrijden, omdat er nog geen concreet begin met die poging was gemaakt. Maar het hof kijkt er anders naar. Door een huis te huren en een piloot te bestellen, waren de verdachten wel degelijk al bezig om de ontvoering van de grond te krijgen, is nu het oordeel. Daarom vallen de straffen nu hoger uit.

De twee mannen die de grootste rol speelden in het geheel, hebben nu een straf opgelegd gekregen van zes jaar. De anderen vier mannen kregen straffen van één tot vijf jaar.

Een van de veroordeelden is Abdelghafour L. uit Bergen op Zoom. De geboren Marokkaan heeft zich destijds zelf bij de politie gemeld en werd in eerste instantie ook al veroordeeld voor voorbereiding van kaping en het bezit van verscheidene wapens en munitie.