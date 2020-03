Albert Heijn XL in Helmond ontruimd vanwege grote brand in pand ernaast

Rond vijf uur waren nog ongeveer dertig klanten in de winkel aanwezig. "Zij zijn nu aan het afrekenen en gaan daarna rustig naar buiten", vertelt een medewerkster. De rest de klanten staat nu op de stoep voor het gebouw. Ook twee andere winkels in het gebouw zijn ontruimd.

Monumentaal

Het vuur aan de Kandaaldijk N.O. ontstond rond kwart over vier. De schade aan het Edah pand is enorm. De brandweer probeert het monumentale deel van het pand te behouden, de rest van het gebouw wordt als verloren beschouwd.

Een NL-Alert is verzonden vanwege de hevige rookontwikkeling. De brandweer adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten. Niemand is gewond geraakt.

Klanten van de Albert Heijen moeten de winkel verlaten. (foto: SQ Vision Mediaprodukties/Sem van Rijssel)

foto: Pim Verkoelen/SQ Vision Mediaprodukties