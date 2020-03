Non-stop regen en dat al een maand: 'Een paraplu mee, dan blijft het droog'

Ook vrijdag viel het op sommige plaatsen met bakken uit de lucht, gemiddeld zeven millimeter. De grond is inmiddels helemaal verzadigd, waardoor op veel plaatsen flinke plassen zijn ontstaan.

Droge dag

In Oisterwijk hadden ze geluk, daar was het net vrijdag grotendeels droog. Dat trok veel natuurliefhebbers, die na lang wachten weer eens de bossen in konden. "Het is nu droog, we hebben twee weken geleden nieuwe fietsen gekocht en die hebben alleen nog maar in de schuur gestaan", vertelt een stel dat hun fietsroute aan het uitstippelen is. De regenjas lieten veel wandelaars in de kast, maar een paraplu hebben ze voor de zekerheid wel in de hand. "Als we die meenemen, gaat het bijna nooit regenen", grapt een ander stel.

De middelbare scholieren van 2college Durendael zijn intussen wel klaar met al die regen. Veel van hen haalden meermaals een nat pak. "Op maandag waren we helemaal doorweekt", vertellen twee meiden. Of een regenpak dan misschien een optie is? "Nee, dat is lelijk!"

In de video zie je hoe de Oisterwijkers met de regen omgaan:

