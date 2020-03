Brand oud Edah-pand Helmond onder controle, 'geruime tijd' nodig voor nablussen

Brand in voormalig EDAH-hoofdkantoor in Helmond

HELMOND -

De brand in het oude Edah-kantor aan de Kanaaldijk N.O. in Helmond is onder controle. De brandweer heeft nog wel 'geruime tijd' nodig om vuurhaarden te blussen. Het vuur brak vrijdagmiddag uit rond kwart over vier, een groot deel van het gebouw kan als verloren worden beschouwd.