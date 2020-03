Oud Edah-pand Helmond verwoest door brand, nablussen gaat nog even duren

Brand in voormalig EDAH-hoofdkantoor in Helmond

HELMOND -

Het voormalige pand van de Edah aan de Kanaaldijk N.O. in Helmond is door brand verwoest. Het vuur brak vrijdagmiddag rond kwart over vier uit. Een kleine drie uur later had de brandweer de vlammen onder controle. Het nablussen gaat wel nog enige tijd duren.