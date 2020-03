Gezellig naar een hengstenshow, voetjes van de vloer en nog drie andere weekendtips

Grote Brabantse hengstenshow in Sint-Oedenrode (zaterdag)

In Sint-Oedenrode is zaterdagavond de grote Brabantse hengstenshow. Er komen ruim vijftig hengsten. De meeste komen uit de regio, maar er zijn ook hengsten uit Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Gelderland en zelfs België. Naast de paarden is er ook muziek en een loterij.

De grote Brabantse hengstenshow wordt gehouden bij manege de Pijnhorst (Bremhorst 6 in Sint-Oedenrode). De manege is bereikbaar vanaf de A50. Neem de afslag Sint-Oedenrode. Het begint om zeven uur 's avonds en de entree is gratis.

De grote Brabantse hengstenshow klonk ons ook goed in de oren en dus gaat er een cameraploeg van Zinderend Zuiden op bezoek. De reportage zie je maandag vanaf 17.48 uur op Omroep Brabant.

Kunst, antiek en juwelen in Heeswijk-Dinther (zondag)

Mocht je zaterdag bij de loterij iets bijzonders winnen, dan kun je het de volgende dag meteen laten taxeren. In Kasteel Heeswijk (Kasteel 4, Heeswijk-Dinther) is zondag namelijk de taxatiedag: kunst, antiek en juwelen.

Vanaf een uur 's middags mag je maximaal drie voorwerpen laten taxeren. Een kaartje kost 7,50 euro en kan je online bestellen. Kasteel Heeswijk is het best per auto of fiets te bereiken.

FringeL Festival in Oss (zondag)

In Oss gaan tijdens het FringeL Festival getalenteerde artiesten met muziek aan de gang. Ze doen vrije interpretaties van werken van klassieke componisten tot en met eigen lyrics.

Wil je meedoen dan moet je een muziekinstrument bespelen, graag willen optreden en autisme hebben. Gezellig komen kijken en luisteren mag ook. De concerten beginnen om elf uur.

Het FringeL Festival is in Muzelinck aan de Raadhuislaan 18 in Oss, op loopafstand van het station. Kom je met de auto, dan kun je gratis parkeren. Bezoekers wordt een vrijwillige donatie gevraagd.

Sooz in Roosendaal (zaterdag)

Muziek is er zaterdagavond ervoor ook volop in Roosendaal. Tijdens Sooz hoor je (dans)muziek uit de jaren '60, '70 en '80. In Grand Café Over de Tong (Kerkstraat 1, naast schouwburg De Kring) gaat het vanaf kwart over negen los.

Je kan er tot een uur 's nachts dansen, en daar hoe je niets voor te betalen. In de buurt van Over de Tong zijn meerdere parkeergelegenheden.

Crossing Time in Kamp Vught (zaterdag, daarna woensdag t/m zondag, t/m 28 maart)

Onze laatste tip is compleet anders. Tijdens Crossing Time word je op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught ondergedompeld in projectiebeelden, licht en geluid. Zo ben je zélf onderdeel van de ruimtelijke kunstinstallatie. Waar je staat op het terrein is bepalend voor je rol in het schouwspel.

Met Crossing Time ga je op zoek naar overeenkomsten tussen het heden en verleden.

Zaterdag zijn er tijdslots tussen 19.30 en 22.00 uur. De voorstelling is na zaterdag tot en met 28 maart iedere woensdag t/m zondag. Een kaartje kost 15 euro voor volwassen en 5 euro voor kinderen. Je krijgt een combiticket en kan dan ook het herinneringscentrum bezoeken.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!