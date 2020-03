Moet ik nu thuisblijven? Zeven vragen en antwoorden over het advies van het RIVM

Wat is er aan de hand in Brabant?

Van het grootse deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan of er sprake is van verspreiding in de provincie, start het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuonderzoek.

Om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen wordt inwoners van Noord-Brabant uit voorzorg het volgende geadviseerd:

--> Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts beperk dan je sociale contacten. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing.

Moet ik nu thuisblijven?

Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid , hoesten of koorts adviseren we om hun sociale contacten te beperken. Ga niet naar school, werk of naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Boodschappen doen en de hond uitlaten kan wel. Dit heet ook wel social distancing.

Is het nodig dat ik contact met de huisarts moet opnemen?

Nee, alleen bij hoge koorts of toenemende benauwdheid moet je contact opnemen met je huisarts.

Hoe lang moet ik mijn sociale contacten beperken?

Een dag (24 uur) nadat de klachten over zijn kan je het normale leven weer oppakken. Iemand uit mijn gezin is ziek moet ik dan ook mijn sociale contacten vermijden? Nee, alleen mensen die klachten hebben van verkoudheid , hoesten of koorts adviseren we om hun sociale contacten te beperken.

Kan ik naar school of werk?

Scholen zijn gewoon open. Als je geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts kan je gewoon naar school. Datzelfde geldt ook voor het werk.

Kan ik op bezoek in het verpleeghuis?

Als je geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts kan je op bezoek in het verpleeghuis.

Ik ben op bezoek geweest bij mensen in Noord-Brabant. Moet ik me zorgen maken?

Nee, op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat er uitgebreide verspreiding van het coronavirus in Brabant is. De kans dat je besmet raakt in Brabant is klein.

(Bron: RIVM)