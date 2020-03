'Het is een nachtmerrie', William ziet zijn bedrijf in Helmond in vlammen opgaan

Aangeslagen kijkt William zaterdagmorgen naar het pand. Het vuur is bijna uit, maar er komen nog dikke rookpluimen uit het dak en de ramen. Hij vertelt: "Ik werd rond kwart over vier gebeld dat er brand was bij het bedrijf naast ons. Toen ben ik meteen hier naartoe gereden. Snel daarna sloeg de brand over naar ons pand."

Machteloos

Binnen de kortste keren stond ook Digisolve in lichterlaaie. William kon niets anders doen dan toekijken. "Je voelt je zo machteloos. Het is echt een nachtmerrie, het hele bedrijf is naar de haaien."

De compagnon van William was in de Ardennen. Hij komt nu snel terug, zodat ze samen kunnen bespreken hoe ze verder moeten. "Omdat we een ICT-bedrijf zijn, hebben we gelukkig veel werk in de cloud opgeslagen. Maar veel spullen die binnen lagen zijn we denk ik kwijt. En we zullen nieuwe kantoorruimte moeten zoeken."

William weet nog niet hoe het bedrijf er van binnen uitziet. "Ik heb de sleutel in moeten leveren bij de brandweer. Ik hoop dat ik straks even binnen mag gaan kijken. Maar ik denk eigenlijk dat er niets van over is."

Van het pand van Digisolve is waarschijnlijk niet veel over. (foto: Imke van de Laar).

Helmond Sport

William maakt zich niet alleen zorgen over zijn bedrijf. Achter in het pand had hij een Helmond Sport-museum. Daarin stonden allerlei bijzondere spullen van zijn favoriete club. "Onder meer een shirt van Helmond Sport uit 1967, oude foto's en een deel van het archief van de voetbalclub. Die zijn onvervangbaar, maar ik vrees dat ze verloren zijn gegaan."

