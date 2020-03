Man besmet met coronavirus in Keldonk, eerste patiënt in Meierijstad

"De inwoner is op dit moment in isolatie in ziekenhuis Bernhoven in Uden", laat de gemeentewoordvoerster weten. "De GGD brengt de contacten van de patiënt nader in kaart. Naar aanleiding daarvan worden deze contactpersonen de komende twee weken nauwlettend in de gaten gehouden en gemonitord."

Privacy

Burgemeester Kees van Rooij wenst de patiënt en zijn familie van harte sterkte toe. "Ik vraag iedereen om de privacy van de patiënt te respecteren." Hij benadrukt 'alle vertrouwen' te hebben in de professionals van de GGD en het RIVM.

"Ik kan me heel goed voorstellen dat er onder onze inwoners vragen en zorgen leven. Ik raad iedereen aan de informatie van het RIVM en de GGD goed te volgen en adviezen van deze organisaties op te volgen. Voor onze provincie is er het aanvullende advies om bij verkoudheid, hoesten of koorts de sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Zo beperken en voorkomen we samen verdere verspreiding van dit virus."

