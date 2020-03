RIVM: Brabanders, blijf thuis bij milde gezondheidsklachten

Het RIVM adviseert iedereen in Brabant met milde gezondheidsklachten om het contact met de buitenwereld voorlopig tot een minimum te beperken. Dit betekent: blijf thuis

Patiënten bij wie geen besmettingsbron bekend is of van wie die nog wordt onderzocht, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie.

Daarom krijgen specifiek Brabanders met klachten het advies: werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen, aldus het RIVM.