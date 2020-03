'Wachten tot het eindigt', diep in de Biesbosch wachten twee 'mensen' op betere tijden

Twee reusachtige menselijke figuren zoeken overduidelijk steun bij elkaar. Samen kijken ze uit over het water van de Biesbosch. Samen wachten ze op het einde en samen hopen op betere tijden. “Het is een beeld wat mij raakt”, zegt Femke Klein directeur van Brabant Remembers. “Ja, ze zoeken steun bij elkaar en vinden die ook. Ze hebben een soort hoop dat het eindigt, maar als ik ernaar kijk denk ik dat het nooit eindigt.”

Het reusachtige silhouet van twee mensen die over de Biesbosch kijken is geplaatst op de kop van het Biesbosch Museumeiland. Het kunstwerk dat herinnert aan de Tweede Wereldoorlog is het vierde provinciale Brabant Remembers kunstwerk.

Eerder werd in Vught het monument Crossing Time onthuld. In Best wapperen duizenden vlaggen bij het Museum Bevrijdende Vleugels en op de grens met Limburg gaat zaterdagavond het panorama Ysselsteyn in première.

Je ziet heel goed dat die mensen steun zoeken bij elkaar

“Deze is zondag aan de beurt”, zegt Femke Klein. Op zondag vindt de officiële onthulling plaats van 'Waiting for it to end'.” De twee menselijke gedaanten, die op een indringende manier steun zoeken bij elkaar, zijn gemaakt door de Libanese kunstenaar Alaa Minawi. Hij heeft zich laten inspireren door de gebeurtenissen die in de Biesbosch plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Alles wat hier in de oorlog gebeurde, gebeurde rond dat water.”

“Hij was bijzonder onder de indruk over de ruigheid van het gebied en de ontberingen die mensen hebben ondergaan”, vertelt museumdirecteur Peter van Beek. “Bij zijn voorbereidingen om uiteindelijk tot dit indrukwekkende kunstwerk te komen, hebben we hem veel laten zien en veel verteld wat zich hier allemaal heeft afgespeeld. En het is mooi en indrukwekkend geworden. Je ziet heel goed dat die mensen steun zoeken bij elkaar."