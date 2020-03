Arrestatieteam valt huis in Eindhoven binnen, bewoners werden ernstig bedreigd

In de buurt waar de bedreiging plaatsvindt, hangt een gespannen sfeer (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision).

EINDHOVEN -

Bewoners van een huis aan de Keverberg in Eindhoven zijn zaterdagochtend ernstig bedreigd. Volgens een politiewoordvoerder was er sprake van een ruzie in de relationele sfeer. Een arrestatieteam viel rond een uur de woning binnen.