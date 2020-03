Auto belandt na politieachtervolging in een tuin in Zevenbergen, man (35) opgepakt

Een 35-jarige automobilist uit Rijsbergen is zaterdagochtend gearresteerd na een wilde achtervolging op de A16 bij Zevenbergschen Hoek. De man, die met een ongeldig rijbewijs en gestolen kentekenplaten reed, sloeg op de vlucht om aan een politiecontrole te ontkomen. Na een wilde achtervolging belandde de auto in een tuin.

Rond kwart voor negen reed de auto op de A16 zonder kentekenplaat op de voorbumper. De kentekenplaat op de achterkant bleek van een andere auto. Agenten besloten daarom de auto en de automobilist te controleren.

Met snelheden van boven de tweehonderd kilometer per uur ging de bestuurder er vervolgens vandoor. De vluchtauto reed over de N285 richting Zevenbergen. In een woonwijk met een 30 kilometer zone reed de man zeker honderd kilometer per uur.

Op de Toutenburg in Zevenebergen verloor de man de macht over het stuur, reed door een hek en kwam in een tuin tot stilstand, zo schrijft de politie. Hij vluchtte vervolgens te voet. Bij de zoektocht van de politie werden veel eenheden, een politiehelikopter en een politiehond ingezet.

Rond tien uur werd de man in een woning aan de Zoetendaal gezien. Hij werd op straat aangehouden. In de auto werden nog twee gestolen kentekenplaten en een honkbalknuppel gevonden. Met de auto bleek eerder zaterdagochtend bij een benzinestation in Klundert getankt zonder te betalen.