Grote Brabantse scholengroep: basisschoolleerlingen mogelijk maandag naar huis gestuurd om corona

Het RIVM adviseert Brabanders met lichte klachten, zoals verkoudheid thuis te blijven.

"We kunnen niet voorzien hoeveel leraren afwezig gaan zijn de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt. Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden omdat er geen leraar beschikbaar is. Ook de invalpool heeft geen invalleerkrachten beschikbaar op dit moment," staat in een brief die naar de ouders verstuurd is.

De school wil de groepen niet opdelen, omdat kinderen dan nog dichter bij elkaar zitten. Dat is vanwege het coronavirus niet de gewenste situatie, meent de scholengroep.

Bij de scholen was niemand bereikbaar voor een reactie.