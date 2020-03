Zeven klassen van Filios Scholengroep moeten thuisblijven, lerarentekort door RIVM-advies

Ouders die kinderen hebben op basisschool De Lockaert in Oss weten zelfs al zeker dat ze maandag opvang moeten zoeken voor de kinderen in groep 3, 4, 5 en 6. De ouders horen maandag voor zes uur 's avonds of er dinsdag wel iemand voor de groep staat.

Zes procent uitval

"Het valt relatief mee", zegt directeur Achel Kerkhof van Filios Scholengroep. "Van onze 143 groepen zijn er zeven die geen leraar hebben, dat is zes procent. We vragen ouders om zelf goed na te denken en dan een keuze te maken, maar we gaan niet als een politieagent bij de deur staan".

Soms voegen scholen bij zieke leraren klassen samen. De scholengroep wil de groepen niet opdelen, omdat kinderen dan nog dichter bij elkaar zitten. Dat is vanwege het coronavirus niet de gewenste situatie, meent Kerkhof.

Geen invalkrachten

De leraren van De Lockaert hebben 'verkoudheidsverschijnselen', staat in de brief die Omroep Brabant heeft ingezien. Het RIVM adviseert Brabanders met lichte klachten, zoals verkoudheid thuis te blijven.

"We kunnen niet voorzien hoeveel leraren afwezig gaan zijn de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt. Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat we groepen naar huis moeten sturen omdat er geen leraar beschikbaar is. Ook de invalpool heeft geen leerkrachten beschikbaar op dit moment", staat in de brief die Kerkhof naar alle ouders van de veertien scholen heeft verstuurd.

Scholenkoepel Saam

Ook de 27 scholen die onder scholenkoepel SAAM (Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden) vallen, zouden maatregelen nemen. Dit melden verschillende ouders aan Omroep Brabant. Zo zou basisschool de Fonkeling in Berghem een aantal klassen laten thuisblijven. Bij die school was niemand bereikbaar.

De brief aan de ouders.

