Het coronavirus houdt theaterbezoekers niet thuis

Ook bij het Chassé Theather in Breda is het 'business as usual', aldus directeur Ruud van Meijel. “Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Dus ons personeel heeft wel meer aandacht voor hygiëne, maar op de voorstellingen heeft het nog geen invloed. Vrijdag- en zaterdagavond waren en er gewoon voorstellingen en daar kwam iedereen naar toe. De Brabanders gaan er nuchter mee om.”

Theater aan de Parade in Den Bosch neem verder ook geen maatregelen. Ook dit theater kijkt naar het RIVM en dat betekent dat alles gewoon doorgaat. “We krijgen wel vragen binnen over voorstellingen volgende week, maar daarover kunnen we nog niet zoveel zeggen. Als het goed is komt het RIVM weer met een nieuwe mededeling in het begin van de week. Dat wachten we af”, aldus een woordvoerder.

Het RIVM adviseert Brabanders met lichte klachten, zoals verkoudheid thuis te blijven. Bij het Chassé hebben ze daardoor wel iets meer ziekmeldingen dan normaal. “Maar vooralsnog heeft dat geen invloed op de bedrijfsvoering”, aldus Meijel.

