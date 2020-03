'Het is denkbaar dat we straks de provincie niet uit mogen', zegt directeur ETZ over coronavirus

Het is niet ondenkbaar dat we straks Brabant niet meer uit mogen vanwege het coronavirus. Dat zei directeur Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zondagmiddag in talkshow Kraak! bij Omroep Brabant.

Brabant is coronaprovincie nummer één en sinds vrijdag geldt het advies van het RIVM aan Brabanders met verkoudheidsklachten om thuis te blijven. In Italië, waar het aantal besmette mensen explosief is gestegen, moeten zestien miljoen mensen in de eigen regio blijven. Dat schrikbeeld is volgens Berden in de toekomst mogelijk.

Beleid aanpassen

"Italië heeft lang ingezet op de isolatiebenadering. Het virus is meer verspreid dan men had gedacht en dan schuif je sneller naar een mitigatiefase." Daarbij worden ernstige patiënten behandeld en voor de rest gebeurt er niks meer. "Dat proberen we te voorkomen door nu de cijfers te kennen en daar het beleid op aan te passen", aldus Berden.

Het RIVM heeft onder zes Brabantse ziekenhuizen honderden medewerkers getest. De uitslagen daarvan moeten helpen om meer te leren over het virus en de verspreiding ervan. Daar wil het RIVM verdere maatregelen op aanpassen. Het gaat in Brabant om het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis, het Catharina Ziekenhuis, Bravis, het Elkerliek ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De uitslagen van de tests worden dinsdag verwacht.

Marathon

Berden noemde eerder het coronavirus en alle problemen rond het virus een marathon. "We zitten nog vrij vooraan in die marathon, misschien op 10 kilometer. Deze analyse moet ons zich geven op de verspreiding van het virus. Als die groot is, zitten we verder in de marathon en dan gaan we naar de mitigatiefase. We moeten meer over die verspreiding leren en dan kunnen we betere maatregelen nemen."

