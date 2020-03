Man (86) in Bernhoven Ziekenhuis overleden aan coronavirus, bezoekregeling aangepast

Een 86-jarige man uit Uden is zondag overleden aan het coronavirus. Dat heeft het RIVM zondagmiddag bekendgemaakt. De man had volgens het RIVM al onderliggende medische problemen. Hij lag in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden.

Een woordvoerster van het ziekenhuis wil uit privacy-overwegingen niets kwijt over het slachtoffer. Patiënten die met het virus zijn of worden opgenomen in het 'Bernhoven', liggen in isolatie wat uiteraard consequenties heeft voor personeel en bezoekers.

'Alle hens aan dek'

De woordvoerster laat verder weten dat het alle hens aan dek is om de continuïteit van de zorg te behouden. Daar waar nodig, worden activiteiten verminderd om elders in het ziekenhuis voldoende capaciteit vrij te spelen. Er wordt van dag tot dag bekeken wat nodig is. Bezoek aan het ziekenhuis blijft welkom, maar wordt beperkt tot één bezoek per dag door maximaal één persoon. Mensen die op bezoek willen komen en gezondheidsklachten hebben, zijn uiteraard niet welkom.

Bijna 200 patiënten in ons land

Landelijk stond de teller zaterdag op 188 coronapatiënten. Dat totale aantal nam zondag toe met 77 patiënten. In totaal gaat het in ons land om 265 gevallen. Er zijn drie mensen aan het virus overleden. Eén van hen overleed dus in het 'Bernhoven'. Hij was één van de negentig patiënten in onze provincie die besmet zijn met het virus.

Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten. Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

