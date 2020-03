Man (86) overleden aan coronavirus, patiënt lag in Bernhoven Ziekenhuis in Uden

Een 86-jarige man uit Uden is zondag overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat heeft het RIVM zojuist bekendgemaakt. De man had volgens het RIVM al onderliggende medische problemen.

Landelijk stond de teller zaterdag op 188 patiënten. Dat totale aantal is nu toegenomen met 77 patiënten. In totaal gaat het nu om 265 gevallen. Er zijn drie mensen aan het virus overleden. Hoeveel daarvan afkomstig zijn uit Noord-Brabant volgt later, meldt het RIVM.

Advies

Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten. Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

