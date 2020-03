PSV geeft geen interviews in de mixed-zone vanwege coronavirus

Denzel Dumfries zal aanschuiven bij de persconferentie na afloop om het verhaal van de spelers te doen. "Hopelijk hoeven we dit maar één keer te doen", aldus PSV. "We kunnen de protocollen die partijen ons opleggen, met name het RIVM, echter niet allemaal in de wind slaan."

Omdat de club uit Brabant komt is extra waakzaamheid met betrekking tot het virus geboden. Brabant is de provincie met de meeste coronapatiënten. Sinds vrijdagavond geldt het advies aan Brabanders om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Ook is het RIVM begonnen met een steekproef onder ziekenhuismedewerkers in Brabant.

