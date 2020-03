Bewoner van zorginstelling in Goirle besmet met coronavirus

Een bewoner van een zorginstelling in Goirle is positief getest op het coronavirus. Deze persoon is opgenomen in het ziekenhuis.

De GGD brengt de contacten van de patiënt in kaart. Burgemeester Mark van Stappershoef: "Ondanks dat ik zie dat in onze gemeente de richtlijnen van het RIVM goed opgevolgd worden, werd met de toename van het aantal besmettingen niet een kwestie van of er een besmetting zou komen, maar eerder wanneer. Dat wanneer is vandaag."

Sterkte

"Ik heb gebeld met familie van de patiënt en hen sterkte gewenst". zo zegt de burgemeester. "Ik leef met hen mee. Ook heb ik gesproken met de zorginstelling. Ik wil erbij inwoners op aandringen om de instructies en adviezen van het RIVM op te volgen. Alleen zo kunnen we verdere verspreiding voorkomen."

Bewoners van zorginstellingen zijn extra bevattelijk voor virussen, omdat ze vaak een verminderde weerstand hebben. Daarom is het extra gevaarlijk als deze mensen ziek worden en mogelijk anderen kunnen aansteken. Het is niet bekend in welke zorginstelling de persoon woont. Ook is niet bekendgemaakt of het om een man of een vrouw gaat.