Jeffrey Herlings flikt het weer voor zijn thuispubliek in Valkenswaard: negende zege

De Sloveense wereldkampioen Gajser wist de eerste manche van de MXGP nog soeverein te winnen. De Honda-coureur reed Herlings op zestien seconden. De Brabander reed in de eerste heat een beetje in niemandsland met een ruime voorsprong op de nummer drie en flinke achterstand op de koploper. Hij leek zijn krachten te sparen.

Krachten die in de tweede manche van de MXGP goed van pas kwamen. Herlings en Gajser kenden allebei een superstart en reden snel weg van de rest van het veld. Stukje bij beetje moest de Sloveense wereldkampioen Herlings op zijn 450cc KTM-machine laten gaan.

Gajser probeerde uit alle macht Herlings bij te houden, maar reed zo erg op zijn maximum dat hij zelfs viel. Vanaf dat moment kon Herlings de wedstrijd controleren. Gajser werd ondanks zijn val nog wel tweede vanwege zijn ruime voorsprong op Husqvarna-rijder Arminans Jasikonis die derde werd.

Tim Gajser, Jeffrey Herlings en Arminas Jasikonis bij de persconferentie.

Brabanders

Brabant was goed vertegenwoordig tijdens de GP van Valkenswaard. Glen Coldenhoff liet weer eens zien dat hij op dit circuit echt één van de beste motorcrossers is. De Bestenaar kende tweemaal een slechte start op zijn GasGas, maar reed een fantastische inhaalrace die hem uiteindelijk een zevende plek overall opleverde.

Brian Bogers had de snelheid dit weekend ook goed te pakken. Op zijn KTM van het Italiaanse Marchetti team reed hij in een sterke eerste manche naar de tiende plek. De tweede race leek hij dat sterke resultaat te herhalen, alleen door technische problemen viel hij uit. "De snelheid is er, maar het blijft motorsport, het moet even op zijn plek vallen", zei Bogers na afloop van het GP-weekend.

Gebroken enkel

Voor MX2-coureur Roan van de Moosdijk is de GP van Valkenswaard een weekend geworden om snel te vergeten. In de eerste heat wist de Eindhovenaar nog wel twaalfde te worden, maar liep hij wel een enkelblessure op. Daardoor kon hij de tweede wedstrijd niet starten.

Die blessure bleek een enkelbreuk. De Kawasaki-rijder is nog zondagavond geopereerd en moet in ieder geval de Grand Prix van Argentinië missen.