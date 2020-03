Efteling-achtbaan Max & Moritz is bijna af, kijk LIVE mee op de bouwplaats

Op de plek waar de Efteling-klassieker de Bobslee ooit stond, zijn nu twee verschillende banen van elk driehonderd meter lang zichtbaar. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de attractie. Ook de treinen worden maandag geplaatst.

Stel je vragen

Heb jij prangende vragen over de nieuwe achtbaan? Stel ze via onze Facebookpagina en wie weet krijg jij antwoord van de ontwerpers in onze speciale live-uitzending.

De achtbaan gaat open in het voorjaar. Een openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.