Brabantse reizigers hebben geen vrees om trein of vliegtuig te pakken: 'Gezellig tegen elkaar aan'

Brabanders blijven nuchter over het coronavirus dat zich voornamelijk in onze provincie verspreidt. Een Bossche vrouw die net na een buitenlandse reis op het station aankomt, zegt zich nog geen zorgen te maken. ''Ik ben de afgelopen tijd in Oman geweest en heb alle ontwikkelingen in Nederland goed gevolgd. Ik blijf er wel nuchter onder, ik zie het wel.''

Het RIVM-advies dat enkel voor Noord-Brabant is uitgeroepen, schrikt een jonge stagiair niet af om van Zuid-Holland naar onze provincie af te reizen. ''Ik heb geen advies meegekregen van mijn bedrijf en ik heb ook geen schokkende berichten gelezen, dus ik kom gewoon. Ik heb wel het idee dat het wat rustiger is in de trein.''

Eindhoven Airport

Ook op Eindhoven Airport zijn reizigers nuchter over de verspreiding van het virus. Een jonge Maastrichter zegt niet bang te zijn om besmet te raken tijdens zijn vlucht naar Lissabon. ''Ik wil er naar toe en dus ga ik ook. Ik trek me niet zo veel aan van al die berichten. Zo lekker gezellig met z'n allen tegen elkaar aan in het vliegtuig.''

Een man uit Stein had nog heel even overwogen om thuis te blijven, maar zag uiteindelijk toch de noodzaak er niet van. ''We volgen het advies van het RIVM en vliegen kan nog gewoon. We moeten positief blijven en de angst niet laten regeren.''