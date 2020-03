Effect corona-advies RIVM: 'Rustig in gangen' van basisschool Bloktempel, bijna 200 kinderen thuis

Het lijkt een ochtend als alle anderen op de Bloktempel in Son. Kinderen druppelen binnen zo vlak voor half negen. Het is het geluid dat verraadt dat het helemaal niet is zoals anders. Het is rustig in de gangen. Veel minder geluid uit veel minder keeltjes.

Verantwoordelijkheid

Voor directrice Kelly Hulshoff-Bensen was het een onrustige avond gisteren. Ouders kregen de mededeling dat van de 18 groepen er 7 geen les zouden krijgen. "Natuurlijk waren er ouders boos", zegt Kelly. "Maar gelukkig is er vooral begrip en zijn ouders blij dat we deze verantwoordelijkheid nemen."

Het was geen keuze, om docenten thuis te laten blijven, maar een dwingend advies van de GGD en het RIVM. "Wel hebben we er voor gekozen om zo open en transparant mogelijk met de ouders te communiceren", zegt Kelly. En dat betekent dat veel ouders ineens 'iets' moesten regelen voor vandaag. Opvang, een oppas, vrij vragen op het werk.

Knutselen

Vader Bram stapt om kwart over acht de school binnen. Aan elke hand een zoon, allebei krijgen ze geen les vandaag. Hij is er toch in de hoop dat hij iets voor de school kan doen. "Mijn baas toonde begrip voor de situatie. Zelf werk ik op een hogeschool in Arnhem, daar kampen ze ook met problemen", zegt Bram. Omdat hij maandag dus vrij kan zijn, hoopt hij Kelly uit de brand te kunnen helpen. "Desnoods zet ze mij voor de klas om een hele dag te knutselen."

Bram gooide zijn plan zondagavond meteen in de groepsapp. "Eigenlijk hoopte ik andere ouders op een idee te brengen. Samen kunnen we misschien wel heel veel voor de scholen betekenen." Ook Karin wilde meteen bijspringen. Haar kinderen zitten in de klassen die nog wel les krijgen. Zelf geeft ze les op een andere school in Son, maar niet op de maandag. "Dus dacht ik meteen: wellicht kan ik een klas van de Bloktempel overnemen."

Onduidelijkheid

De hulp van Bram en Karin blijkt iets na half negen niet nodig. Alle kinderen waar geen leraar voor de klas staat, zijn thuisgebleven. Een knutselmiddag of extra les is dan ook niet nodig. "Al weet ik natuurlijk niet hoe het verder gaat de komende tijd", zegt Kelly. Onduidelijk is hoe lang de docenten thuis (moeten) blijven. En dus hoe lang er geen lessen gegeven kunnen worden.

"Onder normale omstandigheden zouden we proberen om het uitvallen een docent nog op te lossen door klassen op te delen. Daar doe je overigens niemand een plezier mee. Maar het is nu gewoon geen optie, alles komt tegelijk", zegt Kelly. Ze blijft daarom bij haar eerste mantra. "Geen paniek, ja, het is overmacht, ja, het is een noodsituatie, maar het is nou eenmaal zo. Je doet dit, omdat je denkt dat dit het beste is voor de gezondheid van iedereen."