Alle serveersters verkouden: koffietent in Schijndel dicht

Bakkiekoffie in Schijndel heeft haar deuren maandagmorgen gesloten. Alle zeven personeelsleden van het café zijn verkouden. ''We nemen het zekere voor het onzekere. We willen het niet op ons geweten hebben dat we misschien het virus verspreiden.''

Het was een lastig besluit, zegt eigenaar Jolanda Baan-Veerkamp. ''We volgen het advies van het RIVM op. Wanneer iemand verkouden is, kan hij of zij beter thuis blijven.'' Met dit advies had Jolanda al snel een groot probleem. Alle zeven de personeelsleden, onder wie zijzelf, hebben verkoudheid onder de leden. ''Er blijft niemand over om de zaak te openen.''

De eigenaresse kwam er zondag achter toen iedereen op de groepsapp zei te kampen met verkoudheid of hoesten. ''Het is een vreemde situatie voor ons allemaal. We zitten 'ziek' thuis, maar geen van ons is niet fit genoeg om niet te kunnen werken.''

Jolanda is dan ook niet bang dat één van haar werknemers besmet is met het coronavirus. ''Niemand heeft koorts of andere serieuze klachten. We zitten nu eenmaal in een bijzondere situatie. We werken met eten en drinken. Daarom vinden we het belangrijk om goed mee te werken met het RIVM.''

Groot probleem

De ondernemer weet nog niet hoe lang de koffietent op de Hoofdstraat gesloten blijft. ''Hopelijk knapt het personeel snel op of past het RIVM haar advies op korte termijn aan. Een dag omzet missen, is vervelend. Een paar dagen omzet missen, heeft een behoorlijke impact.'' De horeca-uitbater heeft er nog niet aan gedacht wat de gevolgen zouden zijn als haar zaak voor meerdere weken dicht moet. ''Dan hebben we een heel groot probleem, dat is zeker.''

Jolanda vindt het lastig te peilen hoe Schijndelaren met het virus omgaan. ''Het was vorige week aanzienlijk rustiger, maar zaterdag hadden we een drukke dag. Ik heb ook aan andere horecagelegenheden in het dorp gevraagd hoe zij er mee omgaan. Voorlopig maken zij zich nog weinig zorgen.''