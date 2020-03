‘PSV wint komende vier wedstrijden’, Willy en René zijn ervan overtuigd

Nee, Willy en René hebben ook zondag weer niet genoten van PSV. Maar de broers konden wel genieten van doelpuntenmaker Denzel Dumfries. “Hij zou een goede rechtsbuiten kunnen zijn”, zegt René over de enige doelpuntenmaker van PSV tegen FC Groningen (0-1 winst). “Hij doet het goed. Het is onvoorstelbaar dat hij zo vaak scoort", zegt René in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. "Maar voor mij was de echte uitblinker Lars Unnerstall. Die gaat steeds beter keepen en hield ons echt meerdere malen op de been.”

Geen play-offs

Aangezien de concurrenten van PSV (Ajax, AZ en Feyenoord) wisten te winnen, blijft PSV nog steken op de vierde plaats in de competitie. “Maar we worden nog tweede of derde”, zegt Willy hoopvol. “Absoluut. PSV gaat geen play-offs spelen. Dat zou de club onwaardig zijn. Ze moeten er alles aan doen om tweede te worden.”

PSV speelt drie van de komende vier wedstrijden thuis en René denkt dat de Eindhovenaren gewoon twaalf punten pakken uit die wedstrijden. “En dat is goed, want daarna spelen ze tegen AZ. Maar let maar op: tegen die tijd, wanneer PSV gewoon blijft winnen, zien we een rare stand in de eredivisie.”

Kan niet meer misgaan

De gebroeders Kerkhof zien wel een andere Brabantse ploeg de play-offs halen: Willem II. “Dat kan niet meer misgaan, ook al verloren ze gisteren van Feyenoord", zegt Willy over de 2-0 nederlaag. "Dat was wel jammer voor Willem II, maar Feyenoord wint alles op dit moment. Ze zitten in de zevende hemel, onvoorstelbaar.”

Voor RKC lijkt het doek toch al te zijn gevallen na de 4-2 nederlaag bij Heracles. “Ze waren heel even goed, maar daarna zakt het zo ver weg. Het had ook zomaar 6-2 voor Heracles kunnen zijn”, zegt René. “Dit gaan ze niet meer goed maken. Volgend seizoen spelen ze weer tegen Helmond Sport.”