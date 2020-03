Snorder aangehouden in Tilburg tijdens grote actie naar 'zwarte' taxi's

Vanuit de taxibranche wordt regelmatig geklaagd over deze oneerlijke vorm van concurrentie. Illegale taxichauffeurs rijden in hun eigen auto, hebben geen vergunning, onduidelijke prijzen en betalen geen inkomstenbelasting.

Tilburger

De man die is aangehouden is een Tilburger van 59 jaar oud. Hij stopte naast een man en een vrouw die op de Spoorlaan liepen. Na een kort gesprek stapten zij in. De auto werd in Berkel-Enschot door de politie aan de kant gezet. De bestuurder bleek geen vergunning te hebben en werd aangehouden.

Een illegale taxichauffeur wordt ook wel snorder of zwarte taxi genoemd. De betreffende persoon brengt en haalt met regelmaat, voornamelijk de avond en nachtelijke uren, klanten op.