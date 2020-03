De Bossche Draak (en vooral de fontein) krijgt een grote beurt en moet daarom tijdelijk verhuizen

Maandagochtend is begonnen met de werkzaamheden, waardoor het stationsplein enkele maanden gedeeltelijk is afgesloten. Eerst wordt het monument gedemonteerd. Daarna moet de natuursteen van de fontein helemaal moet drogen. Dan pas kan behandeld worden met een speciale hars om te conserveren. Tot slot wordt een nieuwe technische installatie aangelegd voor de watertoevoer.

De draak verhuist even

Aan de draak zelf hoeft weinig te gebeuren, want die is in 2001 nog uitgebreid gerestaureerd. Na een eenvoudige poetsbeurt zal het markante, goudkleurige beeld in afwachting van de opgeknapte drakenfontein enkele maanden op het voorplein van het Noordbrabants Museum komen te staan.

Dinsdag 17 maart is de officiële start van de restauratie van de drakenfontein en zal het beeld van de draak dus tijdelijk bij het museum geplaatst worden.

Symbolisch

De plek is ook symbolisch, want het fontein-monument is in 1903 geplaatst op initiatief van jonkheer Van Drakestein. Hij was van 1856 tot 1884 Commissaris van de Koning in Brabant en in die hoedanigheid woonde hij en zijn gezin op de plek waar nu het Noordbrabants Museum staat.

Bij zijn dood liet hij 10.000 gulden na aan de gemeente Den Bosch voor een monument ter nagedachtenis aan zijn eerder overleden dochters en zijn vrouw. Dat werd de drakenfontein, die nu dus na 117 jaar weer eens stevig onder handen genomen gaat worden.

Begin mei 2021 weer terug

Als alles volgens verwachting verloopt zal de gerestaureerde drakenfontein, inclusief de draak op de sokkel, begin mei 2021 weer in vol ornaat op het Stationsplein in Den Bosch te bewonderen zijn.