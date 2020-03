Huwelijksreis naar Italië gaat gewoon door, ondanks coronavirus

"Wij hebben gekeken, Napels ligt zo'n honderden kilometers bij het epidemisch centrum vandaan", aldus de kersverse echtgenoot. "Dan zitten we hier dichterbij!"

Na Napels gaan de tortelduifjes richting Rome. De twee houden de boel goed in de gaten. "Het is natuurlijk een grote stad, dus we letten op. Goed handen wassen en niet teveel aan ons gezicht zitten en dan moet het wel goed komen!"

Anderen hebben niet veel keus - ze wonen in de gebieden in Italië waar grote virushaarden zijn. "Wij maken ons helemaal geen zorgen", vertelt een jongen uit Venetië. "Onze overheid heeft er goed grip op."