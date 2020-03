Medewerker Bravis ziekenhuis positief getest op Coronavirus

Het RIVM heeft afgelopen weekeinde in zes ziekenhuizen in Brabant een steekproef gehouden. Uit de testuitslagen blijkt dat één medewerker van Bravis positief is getest. Zij zit thuis in isolatie.

“We hebben betreffende medewerker meteen over de uitslag geïnformeerd”, vertelt bestuurder Bianka Mennema. “Voor de betreffende afdeling hebben we afgesproken dat directe collega’s met verkoudheidsklachten laagdrempelig worden getest. In afwachting van de testresultaten gaan deze medewerkers naar huis.”

Afstemming

“Er zijn tot op heden geen patiënten of andere medewerkers positief getest op het coronavirus”, benadrukt Mennema. “Ook hebben wij geen capaciteitsproblemen op het gebied van materialen of personeel. Er is op dit moment dan ook geen reden om onze bestaande afspraken of onze werkzaamheden aan te passen."

Bravis verwijst patiënten met vragen naar de website van het ziekenhuis.

