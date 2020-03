Vechtpartij op Haagdijk in Breda was 'een explosie van geweld', slachtoffer kreeg drie messteken

BREDA -

Eind december 2019 was er op de Haagdijk in Breda een vechtpartij tussen een groep jongeren en twee mannen die een sigaretje stonden te roken bij hun auto. Tijdens het passeren is er iets gezegd waarna de vlam in de pan sloeg. De politie noemt de vechtpartij 'een explosie van geweld' en zoekt de vier jonge mannen die onderdeel uitmaakte van een grotere groep. Het tv-programma Bureau Brabant zendt maandag een reconstructie, maar ook de met een telefoon gefilmde beelden van de heftige vechtpartij uit.