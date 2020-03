Oudere inwoner van Goirle overleden na besmetting met coronavirus

Een oudere inwoner van Goirle bij wie zondag het coronavirus was vastgesteld, is overleden. Dat heeft de gemeente Goirle maandag bekendgemaakt.

Burgemeester Mark van Stappershoef van Goirle heeft de familie van de overleden Goirlenaar gesproken en zijn condoleances overgebracht. "Gisteren meldde ik u dat een inwoner van onze gemeente positief getest is op het coronavirus. Vandaag bereikte mij het bericht dat deze persoon overleden is."

De burgemeester vraagt de privacy van de familie te respecteren. "Wat ik wel kan zeggen, is dat het slachtoffer op leeftijd was en een kwetsbare gezondheid had. Dit alles maakt het natuurlijk niet minder verdrietig voor de nabestaanden. Ik wens hen dan ook alle sterkte toe in deze moeilijke tijd."

Vierde slachtoffer

De inwoner van Goirle is de vierde persoon wiens overlijden in verband wordt gebracht met de uitbraak van het coronavirus. Het eerste slachtoffer viel op 6 maart te betreuren toen een 86-jarige man overleed in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis.

Zondag lieten nog twee senioren het leven nadat ze besmet waren geraakt met het coronavirus. Het ging om een man van 86 die in een ziekenhuis in Uden lag en een man van 82 in een ziekenhuis in Sittard-Geleen.

